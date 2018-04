I biancocelesti hanno dato disponibilità ad ospitare la squadra di Klopp prima e dopo la semifinale di ritorno di Champions League contro i giallorossi.

391 condivisioni

2 ore fa

Il Liverpool srà ospite della Lazio. Proprio così, prima della semifinale di ritorno di Champions League contro la Roma (5-2 all'andata) in programma mercoledì 2 maggio, i Reds si alleneranno al centro sportivo di Formello. Alla vigilia della partita la squadra di Klopp effettuerà la consueta seduta di allenamento all'Olimpico, il giorno della partita e quello seguente correrà invece sui campi che i biancocelesti hanno gentilmente messo a disposizione degli inglesi. Per Lucas Leiva, che sarà allo stadio per la partita, sarà l'occasione di riabbracciare tanti suoi ex compagni. Il centrocampista brasiliano ha infatti vestito la maglia del Liverpool dal 2007 al 2017 lasciando uno splendido ricordo a tutto l'ambiente.