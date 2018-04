Calciomercato Fiorentina: il Liverpool su Chiesa

L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp avrebbe messo gli occhi sull'attaccante della Fiorentina: pronta un'offerta da 50 milioni.

2 condivisioni

un'ora fa

Nella stagione in corso Federico Chiesa sta mettendo in mostra il suo talento e nella prossima sessione di mercato saranno sicuramente tanti i riflettori puntati su di lui. Secondo il Daily Express, il Liverpool avrebbe mosso già i primi passi per portare l'attaccante classe 1997 della Fiorentina alla corte di Jurgen Klopp. L'allenatore tedesco è pronto ad accoglierlo ad Anfield.

La Fiorentina, dal canto suo, non è disposta a lasciar andare il suo gioiello per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro, anche perché il ragazzo ha di recente rinnovato il suo contratto che lo lega alla squadra fino al 2022. Il club inglese è però pronto a sedersi al tavolo delle trattative con la società viola e sarebbe disposto ad offrire fino a 50 milioni.

Per il Liverpool, impegnato in semifinale di Champions League contro la Roma, la strada non è delle più semplici. In questa finestra di calciomercato, infatti, anche Chelsea e Manchester United sarebbero interessati all'ala e avrebbero inviato più volte degli osservatori in Italia.

Calciomercato: i numeri di Federico Chiesa

Federico Chiesa, classe 1997, è considerato uno dei giovani calciatori più promettenti della sua generazione. Il 20 agosto 2016 Federico fa il suo esordio in Serie A, a soli 18 anni, partendo da titolare nella partita giocata a Torino contro la Juventus. Ad oggi ha già disputato 59 partite in Serie A e segnato 9 gol, di questi ne ha messi a segno 6 nella stagione in corso.

Il 29 settembre 2016 fa anche il suo debutto in Europa League nella partita contro il Qarabag e l'8 dicembre mette a segno il suo primo gol in una competizione europea. Dopo le esperienze in nazionale Under 19 e Under 21 e una prima convocazione in nazionale maggiore per il terzo raduno stagionale nell'era Ventura, Chiesa fa il suo esordio ufficiale con i grandi sotto la guida del ct Di Biagio il 23 marzo 2018 nell'amichevole tra Italia e Argentina.