Nel campionato australiano non mancano le emozioni: il gol di scorpione di McGree sta facendo il giro del mondo.

0 condivisioni

10 ore fa

La A-League, ovvero il massimo campionato australiano, ci regala spettacolo. Non sarà sicuramente uno dei più importanti tornei del panorama calcistico, ma quello che è successo nella semifinale playoff tra Newcastle Jets e Melbourne City Fc è destinato a rimanere nella storia. Dopo essere andata in svantaggio, la squadra di casa ha pareggiato con un gol che difficilmente verrà dimenticato. Tutto è partito da un uno-due al limite dell'area avversaria tra Riley McGree, centrocampista 19enne del Newcastle Jets, ed un suo compagno di squadra al 57' . Proprio McGree ha pensato bene di concludere l'azione inventandosi un gol di tacco mozzafiato. Uno scorpion-kick, forse fortuito, che potrebbe già essere il gol più bello della sua carriera. Il classe '98 ha lasciato a bocca aperta il mondo intero e soprrattuto ha aiutato la sua squadra a vincere per 2-1.