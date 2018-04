A poco più di due settimane da WrestleMania 34, in Arabia Saudita le stelle WWE si giocano quasi tutti i titoli di Raw e SmackDown. Ecco tutti gli incontri della card.

6 ore fa di Marco Ercole

Sarà un Pay-per-View molto particolare, quello che porterà la WWE nel King Abdullah International Stadium di Jedda, in Arabia Saudita. La WWE Greatest Royal Rumble è un evento unico nel suo genere, prima edizione di un prodotto da esportazione in Medio Oriente, che pur essendo di fatto un House Show va a piazzarsi alla stregua dei PPV, grazie alla portata di quanto organizzato e dei match in programma.

Sarà una sorta di sequel di WrestleMania 34, con molte rivincite di quanto si è potuto vedere a New Orleans lo scorso 8 aprile e, soprattutto, quella Royal Rumble a 50 uomini a cui parteciperanno anche grandi leggende del passato (già annunciati Chris Jericho, The Great Khali, Rey Mysterio, Mark Henry, ecc.) e in cui, c'è da scommetterci, ci saranno degli ingressi a sorpresa.

Ben 7 i titoli in palio (purtroppo non ci potranno essere quelli femminili), più il Casket Match che vedrà l'Undertaker tornare sul ring per affrontare Rusev e l'incontro tra John Cena e Triple H. Davvero tanti motivi per seguire questo WWE Greatest Royal Rumble, che vi racconteremo in diretta scritta su FOXSports.it a partire dalle 17 (e fino alle 23) di venerdì 27 aprile.

History will be made at @WWE Greatest Royal Rumble from Jeddah, Saudi Arabia, streaming LIVE THIS FRIDAY at 12 PM ET/9 AM PT on the award-winning @WWENetwork! #WWEGRR pic.twitter.com/qdIHaKfHwg — WWE (@WWE) April 24, 2018

WWE Greatest Royal Rumble, programma e pronostici

Ecco dunque l'elenco completo e dettagliato degli incontri in programma a WWE Greatest Royal Rumble, dove avrete la possibilità di esprimere i vostri pronostici.

Roman Reigns vs Brock Lesnar (C)

WWE Universal Championship Steel Cage Match

Shinsuke Nakamura vs AJ Styles (C)

WWE Championship Match

Samoa Joe vs Finn Balor vs The Miz vs Seth Rollins (C)

WWE Intercontinental Championship Ladder Match

Bray Wyatt e Matt Hardy vs Cesaro e Sheamus

Vacant RAW Tag Team Championship Match

The Usos vs The Bludgeon Brothers (C)

SmackDown Tag Team Championship Match

Jinder Mahal vs Jeff Hardy (C)

WWE United States Championship Match

Kalisto vs Cedric Alexander (C)

WWE Cruiserweight Championship Match

The Undertaker vs Rusev

Casket Match

John Cena vs Triple H

Single Match

50-Man Royal Rumble Match

Shane McMahon, Kevin Owens, Sami Zayn, Daniel Bryan, Braun Strowman, Big Show, Kurt Angle, Elias, Baron Corbin, Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods, Apollo Crews, Titus O'Neil, Shelton Benjamin, Chad Gable, Sin Cara, Goldust, Mojo Rawley, Dolph Ziggler, Chris Jericho, The Great Khali, Rey Mysterio, Randy Orton, Kevin Owens, Mark Henry e altri 26 atleti ancora non rivelati.