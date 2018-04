La Lega di A avrebbe accettato la richiesta del club di De Laurentiis: azzurri e bianconeri dovrebbero giocare in contemporanea le ultime due giornate.

Da regolamento è prevista sono nell'ultimo turno, ma in questa Serie A dovrebbe riguardare anche la penultima giornata. Parliamo della contemporaneità richiesta dal Napoli e che - scrive La Gazzetta dello Sport - la Lega avrebbe deciso di concedere. Juventus e Napoli affronteranno quindi rispettivamente Roma (all'Olimpico) e Sampdoria (a Marassi) domenica 13 maggio alle ore 20.45.

Ma non solo le due contendenti al titolo, la Lega vuole garantire la contemporaneità anche a tutte gli altri club impegnati nella lotta per non retrocedere e nella corsa per un posto in Europa League e Champions League. Le squadre che puntano il medesimo traguardo saranno inseriti negli stessi blocchi orari.

Resta immutato invece il programma della prossima giornata che vedrà la Juventus affrontare alle 20.45 l'Inter a San Siro e il Napoli sfidare la Fiorentina al Franchi domenica alle 18.