Serie A, ecco gli arbitri della 35^ giornata: Inter-Juventus a Orsato

52 minuti fa

Si ritorna di nuovo in campo dopo la 34^ giornata disputata lo scorso week end tra sabato 21 e lunedì 23 aprile. La Lega Serie A ha diramato le designazioni ufficiali degli arbitri per la 35^ giornata: la scelta del fischietto più attesa era sicuramente quella che riguarda la sfida Inter-Juventus. L'arbitro della sfida di sabato sera sarà Daniele Orsato, 42 anni, coadiuvato dagli assistenti Di Fiore e Manganelli. Il quarto uomo sarà Tagliavento, al Var Valeri e Giallatini.

Serie A, ecco gli arbitri della 35^ giornata

La giornata di campionato parte sabato 28 aprile alle 18 con la sfida Roma-Chievo, affidata a Calvarese. Domenica alle 12.30 c'è Damato per Crotone-Sassuolo, alle 15 Giacomelli per Bologna-Milan e Banti per Verona-Spal. Domenica alle 18 Fiorentina-Napoli sarà diretta da Mazzoleni, Irrati è l'arbitro di Torino-Lazio.

ROMA-CHIEVO, sabato 28 aprile 18.00

CALVARESE

FIORITO – ZAPPATORE

IV: BARONI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: DI LIBERATORE

INTER-JUVENTUS, sabato 28 aprile 20.45

ORSATO

DI FIORE – MANGANELLI

IV: TAGLIAVENTO

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI

CROTONE-SASSUOLO, domenica 29 aprile 12.30

DAMATO

DOBOSZ – POSADO

IV: ABBATTISTA

VAR: DI BELLO

AVAR: MARRAZZO

ATALANTA-GENOA, domenica 29 aprile ore 15.00

FABBRI

BINDONI – MASTRODONATO

IV: PAIRETTO

VAR: LA PENNA

AVAR: MINELLI

BENEVENTO-UDINESE, domenica 29 aprile ore 15.00

MARESCA

TEGONI – PERETTI

IV: BALICE

VAR: MARIANI

AVAR: DI VUOLO

BOLOGNA-MILAN, domenica 29 aprile ore 15.00

GIACOMELLI

TASSO – TOLFO

IV: SAIA

VAR: GAVILLUCCI

AVAR: SCHENONE

SAMPDORIA-CAGLIARI, domenica 29 aprile ore 15.00

ABISSO

DEL GIOVANE – SANTORO

IV: MARINELLI

VAR: PASQUA

AVAR: VIVENZI

VERONA-SPAL, domenica 29 aprile ore 15.00

BANTI

VALERIANI – LONGO

IV: PINZANI

VAR: ROCCHI

AVAR: TONOLINI

FIORENTINA–NAPOLI, domenica 29 aprile ore 18.00

MAZZOLENI

VUOTO – PRETI

IV: DOVERI

VAR: MASSA

AVAR: MELI

TORINO-LAZIO, domenica 29 aprile ore 20.45