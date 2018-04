Il capitano dei blancos difende Zidane e lancia un frecciatina a Mourinho dopo la vittoria in casa del Bayern Monaco: "Un tecnico è stato qui per anni e non lo ha criticato nessuno".

52 minuti fa

Il solito Real Madrid versione Champions League. Ormai è una tassa, una sentenza. Nelle notti d'Europa le merengues non sbagliano un colpo pur non brillando. Ne sa qualcosa il Bayern Monaco che ha incassato la sesta sconfitta di fila contro gli spagnoli in Champions League. Ieri, nella semifinale d'andata, i bavaresi sono passati in vantaggio con Kimmich ma hanno poi subito le reti di Marcelo e Asensio.

La squadra di Heynckes ha sfiorato a più riprese il pareggio ma al triplice fischio si è dovuta inchinare per l'ennesima volta. Nel post partita il capitano del Real Madrid Sergio Ramos ha parlato della prestazione della squadra, ha difedo Zidane e lanciato una frecciatina a Mourinho:

Sì, abbiamo sofferto. Ma sapevamo a cosa saremmo andati incontro. Non si può vincere sempre 3-0, è molto difficile. Abbiamo segnato due gol, la squadra è stata solida e ha difeso bene. Non abbiamo ancora fatto nulla, c'è il ritorno e dobbiamo completare l'opera. Massimo rispetto per il Bayern Monaco

Su Zidane:

Viene sempre messo in discussione nonostante tutto quello che ha fatto, l'allenatore del Real Madrid sarà sempre preso di mira. Ma ci sono tecnici (riferimento a Mourinho, ndr) che sono stati al Real Madrid per anni senza vincere nulla e non sono stati mai criticati. L'odio per il Real Madrid? Quando vinci tante volte è normale, ma noi restiamo concentrati

Su Lucas Vazquez:

Dopo l'infortunio di Carvajal, Lucas Vazquez ha dato l'anima contro Ribery, uno dei migliori giocatori al mondo. Ha fatto un lavoro straordinario, tutti noi sappiamo soffrire e questo dimostra la grandezza della nostra squadra

Su Asensio:

È un giocatore fondamentale per noi, chiunque entra in campo dà una grossa mano