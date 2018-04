Sull'edizione odierna de Il Messaggero si legge che diversi giocatori giallorossi non avrebbero digerito le critiche pubbliche fatte dal tecnico in conferenza stampa.

Una sconfitta che pesa tanto. Il 5-2 rimediato dalla Roma contro il Liverpool nella semifinale d'andata di Champions League è un risultato che si digerisce a fatica. Perché i giallorossi credevano di poter tenere testa ai Reds in quel Anfield, erano in grado di farlo e lo hanno dimostrato nei primi 25' di partita. Ma dopo l'occasione sciupata da Mané, la squadra di Di Francesco si è impaurita ed è sparita dal campo. Salah ha sbloccato il match con una magia e nel finale di primo tempo ha raddoppiato con un delizioso scavetto. Nella ripresa l'egiziano ha sfornato due assist capitalizzati da Mané e Firmino. Ancora Firmino ha firmato il 5-0 di testa in un momento in cui la Roma era in confusione totale.

Di Francesco a quel punto - in colpevole ritardo - è corso ai ripari tornando alla difesa a quattro. Il Liverpool ha arretrato il baricentro e i giallorossi sono riusciti a segnare due reti che danno un senso alla gara di ritorno. Nel post partita Di Francesco ha spiegato come i suoi fossero scesi in campo con poca personalità, perdendo duelli su duelli e concedendosì così agli avversari. Critiche pubbliche che - riporta Il Messaggero - non sarebbero andate giù a diversi giocatori della Roma, rimasti delusi dall'atteggiamento del tecnico che li ha rimproverati a mezzo stampa.

Adesso la miglior medicina per mettersi alle spalle la delusione si chiama vittoria. La Roma potrà ottenerla sabato nel delicatisso match contro il Chievo. I giallorossi non possono sbagliare se vogliono qualificarsi alla prossima Champions League. Lazio e Inter non mollano, sarà un testa a testa che si protrarrà fino al termine del campionato.