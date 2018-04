I giornali si dividono fra la vittoria in Champions League del Real Madrid e la notizia delle gravi condizioni del tifoso aggredito prima di Liverpool-Roma.

47 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

Con la serata di ieri si è chiusa la settimana d’andata delle semifinali di Champions League: dopo il pirotecnico 5-2 visto ad Anfield fra Liverpool e Roma, è andata in scena anche la prima delle due sfide fra Bayern Monaco e Real Madrid.

Nell’andata giocata all’Allianz Arena, la squadra allenata da Zinedine Zidane ha vinto per 2-1 facendo un importante passo avanti verso la finale di Kiev del prossimo 26 maggio. I Blancos sono usciti vincitori nonostante il successo iniziale.

A dominare le prime pagine della nostra rassegna stampa di oggi sono titoli proprio sulla Champions League (specialmente in Spagna) e quelli sulla lotta per la vittoria finale nel campionato italiano, che nel prossimo week-end potrebbe arrivare ad una svolta decisiva.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Scalata Real"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport si divide fra la celebrazione della vittoria trovata dal Real Madrid in casa del Bayern Monaco alla terribile notizia del tifoso irlandese finito in coma dopo l'aggressione pre Liverpool-Roma

La prima pagina della Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport: "Roma choc"

Anche sul Corriere dello Sport trova ampio spazio la notizia dell'aggressione prima della partita fra Liverpool e Roma. Il tifoso irlandese è ora in coma e ieri l'UEFA ha rilasciato un comunicato annunciando che per la Roma si prospettano pene molto severe.

La prima pagina del Corriere dello Sport

Tuttosport: "Allegri choc"

La prima pagina di Tuttosport è dedicata al momento difficile che sta passando la Juventus e ad un sondaggio lanciato dal quotidiano torinese, secondo il quale una larga fetta dei tifosi bianconeri vorrebbe vedere Allegri andar via da Torino.

La prima pagina di Tuttosport

L'Equipe: "Marseille en fusion"

Il primo quotidiano sportivo della nostra rassegna stampa di oggi è il francese Equipe, che si proietta verso l’andata delle semifinali di Europa League che sono in programma stasera. In particolare quella che vedrà l’Olympique Marsiglia sfidare il Salisburgo.

La prima pagina dell'Equipe

As: "Victoria sufrida"

L’apertura di As celebra la vittoria del Real Madrid in casa del Bayern Monaco nella partita di andata delle semifinali di Champions League. I Blancos hanno battuto i bavaresi, andati in vantaggio col gol di Kimmich, grazie alle reti di Marcelo e Asensio.

La prima pagina di As

Sport: "Aprietan a Griezmann"

Sport apre con il calciomercato, tornando sull'ormai noto interesse del Barcellona per Griezmann. Secondo il quotidiano catalano, alcuni membri del Barça starebbero intensificando i contatti con l'attaccante francese dell'Atletico Madrid per portarlo in Catalogna in estate.

La prima pagina di Sport

Mundo Deportivo: "Como siempre"

La prima pagina del Mundo Deportivo presenta un titolo dal retrogusto polemico "Come sempre". Le due parole sono riferite alla vittoria del Real Madrid, che pur non brillando contro il Bayern Monaco è riuscito a vincere.

La prima pagina del Mundo Deportivo

Marca: "¡Ahí queda eso!"

Chiudiamo la rassegna stampa dei giornali spagnoli col madrileno Marca, che esalta il risultato del Real Madrid con il Bayern Monaco. Con la vittoria di ieri le Merengues si sono avvicinati alla loro terza finale consecutiva.

La prima pagina di Marca

A Bola: "O plano dè Jesus"

La prima pagina della Bola si concentra sui progetti futuri di Jorge Jesus. L'attuale allenatore dello Sporting Lisbona potrebbe rimanere in biancoverde anche per la prossima stagione e starebbe già pensando alle strategie di mercato per l'estate.