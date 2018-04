Una sconfitta che ha fatto malissimo. In casa Juventus l'1-0 rimediato all'Allianz Stadium contro il Napoli ha stravolto il finale di stagione. I bianconeri sono sempre al comando della classifica di Serie A ma hanno un solo punto di vantaggio sulla squadra di Sarri che ora crede più che mai nello Scudetto.

Al contrario dalle parti di Vinovo inizia a crescere il timore di perdere il titolo dopo 6 successi di fila. Proprio al centro sportivo di Vinovo si sono presentati ieri centinaia di tifosi che hanno incitato la squadra. Lo hanno fatto in toni duri, decisi, intonando cori come: "Tirate fuori i c******i".

C'è stato anche un colloquio tra Buffon e alcuni tifosi che - si legga su La Gazzetta dello Sport - non hanno affatto preso bene il mancato saluto dei giocatori alla Curva:

Buffon ha replicato:

Sì, abbiamo sbagliato. Eravamo molto arrabbiati e non ci abbiamo pensato. Mi sono fermato a salutare i napoletano perché all'andata loro si erano congratulati con noi. Hanno avuto più fame e cattiveria di noi. Ma il fatto che siate venuti qui - ha detto Buffon come riporta Il Corriere della Sera - è un segnale importante. Qualcosa abbiamo sbagliato, altrimenti non ci troveremmo in questa situazione. Vogliamo rendervi fieri