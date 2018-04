Il francese ha sbloccato al 15' con un tocco di mano la semifinale di Europa League.

Florian Thauvin ha portato avanti il Marsiglia nella semifinale d'andata di Europa League contro il Salisburgo in corso al Velodrome. Al 15' Payet ha battuto un calcio di punizione, il portiere degli austriaci Walke è andato completamente a vuoto e il francese a porta vuota ha insaccato il pallone.

Nessuno ha protestato, il gol è stato convalidato dall'arbitro Collum. Ma al replay si vede chiaramente come il classe '95 colpisca il pallone di testa e poi con la mano.

Un tocco involontario, un po' come quello di Cutrone in Milan-Lazio. Una rete che con il VAR sarebbe stata annullata. Intanto su Twitter qualcuno ironizza e tira in ballo Thierry Henry e il suo celebre controllo di mano in quel Francia-Irlanda del 2009 da cui nacque il gol di Gallas.