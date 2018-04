Sia Arsenal-Atletico Madrid che Olympique Marsiglia-Salisburgo verranno trasmesse da Sky, ma la sfida dell'Emirates Stadium sarà anche visibile in chiaro.

31 minuti fa di Daniele Minuti

Le emozioni di Liverpool-Roma e Bayern Monaco-Real Madrid non sono state le ultime di questa settimana nei trofei continentali: questa sera infatti sono in programma entrambe le partite di andata delle semifinali di Europa League.

Alle 21:05 infatti ci sarà il calcio d'inizio sia di Arsenal-Atletico Madrid che di Olympique Marsiglia-Salisburgo. Le 4 squadre che si giocano la finale di Lione si affronteranno questa sera e si rincontreranno esattamente fra una settimana allo stesso orario: le partite di ritorno infatti sono fissate per giovedì 3 maggio.

A differenza della Champions League, purtroppo non troviamo nessuna squadra italiana nelle semifinali di Europa League. Ma gli appassionati del nostro paese che volessero seguire le due sfide di questa sera hanno diverse opzioni, sia sulla pay tv che in chiaro.

L'Arsenal ospiterà l'Atletico

Europa League, dove vedere le semifinali in tv e in streaming

Tutte quante le partite di Europa League di questa stagione sono visibili sulla piattaforma Sky e le due semifinali di questa sera non faranno ovviamente eccezione: Arsenal-Atletico Madrid verrà trasmessa su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 HD, Olympique Marsiglia-Salisburgo invece su Sky Sport 3 e Sky Calcio 2 HD.

Ma per chi non ha l'abbonamento a Sky, ci sarà la possibilità di vedere la sfida fra i Gunners e i Colchoneros. La partita dell'Emirates sarà visibile anche in chiaro e più precisamente sul canale TV8.

Ovviamente entrambe le programmazioni saranno disponibili sui rispettivi servizi in streaming: gli abbonati Sky potranno vedere le partite via tablet, smartphone o pc grazie a Sky Go, mentre Arsenal-Atletico Madrid verrà trasmessa anche sul sito di TV8. In ultimo rimane l'opzione dell'internet tv NowTV, che trovate al link www.nowtv.it/sport/.