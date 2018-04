Gabigol torna a esultare. Lo fa in Copa Libertadores nel 2-0 con cui il Santos ha regolato l'Estudiantes nella quarta giornata della fase a gironi. Al 44' l'attaccante di proprietà dell'Inter è stato lanciato da Copete, si è involato verso la porta e col piattone mancino ha superato Andujar. Che nella ripresa gli ha negato la gioia della doppietta con un super intervento. Ma a siglare il 2-0 alla fine è stato Lucas Veríssimo. Il Santos comanda ora il Gruppo F con 9 punti, a +4 sul Club Nacionale.

Ai microfoni di GloboEsporte ha parlato così Gabigol:

Non mi pesava non segnare da qualche tempo. Ho mantenuto il sangue freddo nell’azione del gol. Sono felice ma ripeto, non mi preoccupa non fare gol, piuttosto mi interessa vincere. L'attaccante non deve solo segnare ma anche lottare e aiutare i compagni