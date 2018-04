Il brasiliano ha strappato applausi all'Allianz Arena con uno stop da fenomeno.

6 ore fa

Velluto sul piede. Come sempre quando la posta in palio è altissima, Marcelo è risultato decisivo nella semifinale d'andata di Champions League e ha messo in mostra tutto il suo repertorio. Della sua partita non si ricorda solo il gol che ha permesso al Real Madrid raggiungere il Bayern Monaco sull'1-1 a fine primo tempo. C'è anche un'altra giocata che sta letteralmente spopolando. Addetti ai lavori, colleghi e allenatori sono rimasti estasiati dallo stop del brasiliano al 60'. Cambio gioco di Varane, Marcelo calamita il pallone che non rimbalza, accarezza il suo piede e poi tocca terra. Applausi.