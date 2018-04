Il giocatore dei bavaresi descrive il gol che ha sbloccato la semifinale di Champions League: "Conosco bene Navas, prima della partita sapevo già cosa fare".

un'ora fa

L'ha studiato, è arrivato pronto al grande appuntamento e al momento giusto lo ha punito. Joshua Kimmich è un perfezionista, uno che non lascia nulla al caso. Lo ha dimostrato nella semifinale d'andata di Champions League tra il suo Bayern Monaco e il Real Madrid.

I bavaresi hanno perso 2-1, ok, ma al 28' lui sembrava aver messo la partita in discesa per i suoi. Il classe '95 ha sprintato sull'out di destra, è arrivato in area di rigore, ha guardato in mezzo e invece di crossare ha calciato. Una scelta vincente perché Keylor Navas si era spostato verso il centro lasciando colpevolmente la porta sguarnita.

Il pallone si è insaccato centralmente, l'Allianz Arena è esploso di gioia prima essere ammutolito dalle reti di Marcelo e Asensio. Nel post partita Kimmich ha parlato del gol, il terzo in questa Champions League:

Ho studiato Keylor Navas, lo conosco bene e so come si comporta in situazioni come quella del gol. Cerca di prevedere il gesto del giocatore, specula sulla sua posizione e quindi sapevo già prima della partita cosa avrei fatto in una simile situazione. Non è stato un tiro casuale