Botta e risposta tra il ds Vagnati e l'attaccante.

Se la SPAL dovesse riuscire nell'impresa di salvarsi, non sarebbe sicuramente merito di Marco Borriello. L'attaccante classe 1982 ha segnato appena 1 gol in 16 presenze stagionali e non si vede in campo dal 23 dicembre (dal 2-2 contro il Torino). Colpa di un infortunio al polpaccio che non riesce proprio a smaltire.

Eppure il direttore sportivo Davide Vagnati non nasconde il suo malumore per un'assenza così prolungata. Durante una cena organizzata dal Centro di Coordinamento SPAL Clubs, il dirigente non ha fatto giri di parole e ha attaccato il giocatore:

Non parlo di Borriello, penso a chi sta faticando per questa maglia nel tentativo di raggiungere la salvezza. Penso a chi gioca 95 minuti ogni weekend, a chi viene allo stadio per sostenere la squadra anche se non può giocare. Se Borriello deciderà di aiutarci bene, in caso contrario faremo a meno di lui come abbiamo fatto fino ad oggi

Borriello risponde al ds Vagnati

Non si è fatta attendere la risposta di Borriello che su Instagram ha postato la foto del referto medico che certifica il suo infortunio al polpaccio: