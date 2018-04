Serie A, il Napoli chiede la contemporaneità con la Juventus

Juventus-Napoli, Koulibaly vola in cielo: a che altezza è arrivato?

Difficilmente però la Lega Serie A cambierà il programma delle prossime due giornate che vedranno la Juventus affrontare Inter (a San Siro sabato 28 aprile alle 20.45) e Bologna (sabato 5 maggio alle 20.45) e il Napoli sfidare Fiorentina (al Franchi domenica 29 aprile alle 18) e Torino (al San Paolo domenica 6 maggio alle 15). Possibile che il Napoli venga accontentato nel penultimo turno di campionato: la Juventus dovrà vedersela all'Olimpico contro la Roma, il Napoli andrà a Marassi per giocare contro la Sampdoria.

Lo riporta Il Corriere della Sera secondo il patron dei partenopei avrebbe chiesto una modifica d'urgenza del calendario. Da inizio stagione Sarri porta avanti questa "battaglia". Spesso il tecnico ex Empoli si è lamentato perché a suo giudizio il Napoli è stato sfavorito dal calendario, ora anche De Laurentiis lo supporta.

Un solo punto. Questo il vantaggio che la Juventus ha sul Napoli in classifica dopo lo scontro diretto dell'Allianz Stadium vinto dagli azzurri. La Serie A è più che viva mai, la corsa Scudetto si deciderà in queste ultime quattro giornate. I Sarri boys ci credono, il sogno può diventare davvero realtà. E intanto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis pretende la contemporaneità nelle restanti quattro giornate di campionato.

