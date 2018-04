Ecco le prime immagini della nuova maglia dei rossoneri marchiata Puma.

Quando la stagione non è finita e in Serie A sono tanti i verdetti ancora da emettere, in casa Milan si inizia a pensare alla prossima annata e a come vestiranno i giocatori rossoneri. La prossima sarà la prima stagione con il nuovo sponsor tecnico Puma che ha preso il posto di Adidas. Il sito specializzato footyheadlines.com ha pubblicato le immagini di quelle che potrebbero essere le nuove prime maglie del Milan nel 2018/19. Il dettaglio più rilevante è senza subbio il colletto con i bottoni.

Maglia Milan 2018/19

