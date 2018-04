L'ex fuoriclasse brasiliano ha incontrato l'attaccante svedese e ha scherzato con il tecnico dei Los Angeles Galaxy: "Io ai playoff? Magari con 10 kg in meno...".

1k condivisioni

7 ore fa

Un incontro tra campioni. Il Fenomeno Ronaldo ha fatto tappa al centro sportivo dei Los Angeles Galaxy per incoraggiare la squadra in questo inizio di Major League Soccer. È stata anche l'occasione per incontrare l'ultimo arrivato, Zlatan Ibrahimovic, visibilmente emozionato alla vista dell'ex fuoriclasse brasiliano.

Ibra lo fissava estasiato, d'altronde è questo l'effetto che fa il tuo idolo da bambino. Lo stesso svedese aveva raccontato tempo fa di essersi innamorato di Ronnie quando questo vestiva la maglia dell'Inter. Alla Playstation Zlatan si divertiva a segnare solo con lui.

Ronaldo, oggi 42enne, si è scattato foto con tutti a partire da Ibra e ha scherzato con il tecnico dei Galaxy Sigi Schmid che gli ha proposto di giocare i playoff: "Fammi allenare un po', poi torno magari con una decina di chili in meno e ne possiamo parlare".