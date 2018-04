Il primo round se l'è aggiudicato il Liverpool. Ad Anfield i Reds hanno vinto 5-2 contro la Roma nella semifinale d'andata di Champions League. La squadra di Klopp ha sofferto nei primi 25' per poi dilagare grazie a uno straordinario Salah (due gol e due assist), a Mané e Firmino (doppietta).

Ma le reti nel finale di Dzeko e Perotti danno ancora un senso alla gara di ritorno all'Olimpico. I giallorossi hanno già dimostrato che vincere 3-0 contro una grande si può, è un'impresa che è nelle loro corde. Resta però la delusione di una goleada subita che forse poteva essere evitata.

La difesa a 3 scelta da Di Francesco e poi accantonata a gara in corso non ha pagato. La pensa così anche la leggenda del Manchester United, Rio Ferdinand, che ai microfoni di BT Sport ha dichiarato:

Credo sia ridicolo il modo in cui la Roma si è presentata ad Anfield. Come è stata schierata? Sembravano tattiche scolastiche! Forse Di Francesco non ha avuto tempo di vedere le partite del Liverpoo di questa stagione, come portano il pressing e verticalizzano. Non c’è mai stata pressione sulla palla da parte dei giocatori della Roma, i difensori sono lenti e hanno sofferto sempre. In pratica Di Francesco si è consegnato al Liverpool, si è messo completamente nelle loro mani. Ha grandissime responsabilità per quanto successo stasera, poche volte capita di addossare tutte le colpe a un allenatore per una prestazione insufficiente di una squadra. Oggi ha letteralmente abbandonato i suoi giocatori per come li ha schierati