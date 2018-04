I titoli dei quotidiani di oggi sono tutti sul successo del Liverpool contro la Roma nella semifinale di Champions League: i Reds hanno vinto 5-2.

71 condivisioni

2 ore fa di Daniele Minuti

Dall'incubo di un'umiliazione alla speranza di una nuova impresa. Ieri sera si è giocata la partita d'andata della prima semifinale di Champions League fra Liverpool e Roma, sfida terminata con una larga vittoria della squadra allenata da Klopp.

Ad Anfield i Reds hanno sconfitto i ragazzi di Di Francesco per 5-2 ma le due reti segnate da Dzeko e Perotti negli ultimi minuti lasciano aperto uno spiraglio per la Roma, che ripetendo una rimonta come quella vista contro il Barcellona si guadagnerebbe la finale di Kiev.

È proprio la Champions League l'argomento principale delle prime pagine dei quotidiani protagonisti della rassegna stampa di mercoledì 25 aprile. Se in Italia ci si concentra sulla Roma, in Spagna ci si proietta all'andata di questa sera fra il Bayern Monaco e i campioni in carica del Real Madrid.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Roma KO, conto Salahto"

Il titolo principale della prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicato a Liverpool-Roma. La squadra inglese è stata devastante nell'andata della semifinale di Champions ed è stata guidata dal solito inarrestabile Salah.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport: "Dai Roma, si può fare"

Anche il Corriere dello Sport apre sulla sfida di ieri sera ad Anfield. Per il Liverpool sono andati a segno Mané, Salah e Firmino (questi ultimi autori di una doppietta a testa). Le reti della speranza giallorossa sono arrivate dai piedi di Dzeko e di Perotti.

La prima pagina del Corriere dello Sport

Tuttosport: parla Urbano Cairo

Il titolo di Tuttosport è dedicato al Torino con un'intervista esclusiva al presidente granata Urbano Cairo. Spazio al calciomercato con la Juventus che avrebbe messo gli occhi su Martial del Manchester United.

La prima pagina di Tuttosport

L'Equipe: "L'élégance á la nantaise"

La prima pagina del quotidiano francese l'Equipe ricorda Henri Michel. L'ex calciatore spagnolo è stata una figura molto importante per il calcio francese, specialmente per i 4 anni passati sulla panchina della Nazionale transalpina dal 1984 al 1988.

La prima pagina dell'Equipe

As: "Sin miedo y con todo"

La rassegna stampa dei giornali spagnoli parte col madrileno As, che inevitabilmente si concentra sulla partita di questa sera fra Bayern Monaco e Real Madrid. Il ritorno fra le due big europee si giocherà martedì prossimo.

La prima pagina di As

Sport: "Capitán Messi"

La prima pagina del giornale catalano Sport si concentra su Leo Messi: dopo l'addio di Andrés Iniesta, che in estate andrà via dal Barcellona, il prossimo capitano della squadra catalana sarà il fenomeno argentino.

La prima pagina di Sport

Mundo Deportivo: "Fútbol Salah"

Il Mundo Deportivo si concentra sulla partita fra Liverpool e Roma di ieri sera. Soprattutto viene esaltato Salah che contro la sua ex squadra è stato assolutamente devastante, mettendo a segno 2 gol e servendo 2 assist ai compagni.

La prima pagina del Mundo Deportivo

Marca: "CristainerFest"

L'ultimo giornale spagnolo della nostra rassegna stampa è Marca, anch'esso proiettato all'andata della semifinale di Champions League fra Bayern Monaco e Real Madrid. I Blancos vanno in cerca della loro terza finale consecutiva.

La prima pagina di Marca

A Bola: si parla di calciomercato

La prima pagina del quotidiano portoghese la Bola apre con una notizia di calciomercato sul Benfica. Le Aquile sarebbero vicini all'acquisto di Germán Conti, giovane centrale difensivo argentino attualmente in forza al Colón.