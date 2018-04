Disordini all'esterno di Anfield prima di Liverpool-Roma: un 53enne inglese è stato accoltellato ed è in gravi condizioni. Nove le persone arrestate tra cui ci sono italiani.

Momenti di paura e tensione fuori da Anfield prima della semifinale d'andata di Champions League tra Liverpool e Roma. Tutto è iniziato nei pressi del pub Albert, poco distante dallo stadio, dove alcuni tifosi giallorossi sono arrivati a contatto con la polizia. Successivamente gli scontri si sono verificati davanti alla Kop, la storica curva dei Reds.

Qui un tifoso inglese di 53 anni è stato accoltellato e ha riportato anche una profonda ferita alla testa: ora è ricoverato in gravi condizioni al Walton Neurological Centre. Il bilancio - provvisorio - parla anche di nove persone arrestate tra cui ci sarebbero degli italiani. Tra gli oggetti rinvenuti sui luoghi dei disordini ci sono cinte e addirittura un martello.

La situazione è stata riportata alla normalità dalla polizia che è prontamente intervenuta, non in tempo però per evitare che un supporter dei Reds finisse in un letto d'ospedale. Anche nel post partita le forze dell'ordine hanno avuto da fare e sono state costrette ad alcune cariche di alleggerimento per disperdere dei tifosi del Liverpool in cerca di vendetta.

Il comunicato del Liverpool: "Siamo sconvolti"

Il Liverpool ha rilasciato un comunicato sul tifoso ricoverato in ospedale: