L'inglese si è procurato una lesione ai legamenti del ginocchio destro nel match vinto 5-2 dai Reds contro la Roma. Salterà anche i Mondiali in Russia.

4 ore fa

La stagione di Oxalde-Chamberlain può dirsi conclusa. Il giocatore del Liverpool si è infortunato nella semifinale d'andata di Champions League vinta 5-2 dai Reds contro la Roma. Nel primo tempo è stato costretto ad abbandonare il campo, oggi gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una lesione ai legamenti del ginocchio destro.

Il classe '93 non potrà quindi continuare ad aiutare i suoi compagni in Champions League e dovrà saltare anche i Mondiali di Russia 2018 (l'Inghilterra esordirà il 18 giugno contro la Tunisia). Il percorso riabilitativo è già cominciato, il rientro in campo è previsto tra 9 mesi.

Liverpool, Oxlade-Chamberlain: "Sono distrutto"

Oxlade-Chamberlain ha pubblicato un messaggio di Twitter dopo aver ricevuto la pessima notizia: