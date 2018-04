Segui la diretta scritta della semifinale d'andata di Champions League.

un'ora fa

Manca pochissimo a Bayern Monaco-Real Madrid, semifinale d'andata di Champions League. Ieri il Liverpool si è imposto 5-2 ad Anfield contro la Roma, oggi tocca alla squadra di Heynckes e a quella di Zidane dare spettacolo all'Allianz Arena. Nell'undici titolare dei bavaresi c'è Rafinha al posto di Alaba infortunato. In infermeria c'è anche Vidal, in mediana spazio a Javi Martinez e James Rodriguez. Tra i Blancos vanno in panchina Benzema e Bale, ci sono Isco e Lucas Vazquez a comporre il tridente offensivo insieme a Cristiano Ronaldo.

Champions League, le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Real Madrid

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha; Javi Martinez, James Rodriguez; Robben, Muller, Ribery; Lewandowski. All.: Heynckes.

Real Madrid (4-3-3): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco, Cristiano Ronaldo, Lucas Vazquez. All.: Zidane.