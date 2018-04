Il presidente del club andaluso ha confermato Montella alla guida della squadra: "Ha la forza e le capacità per portarci in Europa".

Vincenzo Montella è ancora l'allenatore del Siviglia. Anche dopo la disfatta in finale di Coppa del Re in cui gli andalusi hanno perso 5-0 contro il Barcellona. Anche dopo le otto partite di fila senza vittoria e il rischio di non centrare neanche la qualificazione in Europa League.

La decisione di dare fiducia all'Aeroplanino è stata partorita nel Cosiglio di Amministrazione tenutosi ieri al Ramón Sánchez Pizjuán. Queste le parole del presidente del Siviglia José Castro:

Domenica abbiamo avuto modo di confrontarci con Montella e abbiamo capito che ha la forza, il carattere e le capacità per portare la squadra in Europa. Abbiamo vissuto una stagione di alti e bassi, sono stati fatti degli errori di pianificazione ma ora vogliamo chiudere bene. All’unanimità è stato deciso di proseguire con Montella. A fine stagione saranno eventualmente prese altre decisioni

Confermato Montella, lascia invece il direttore sportivo Oscar Arias: