La Curva Sud si è presentata al centro sportivo di Vinovo per spronare la squadra in vista del finale di stagione. Confronto tra Buffon e una delegazione di tifosi.

Non era una contestazione, ma la tensione si percepiva eccome. Oggi la Curva Sud, cuore pulsante del tifo bianconero, si è presentata al centro sportivo di Vinovo per spingere la squadra in vista del finale di stagione. L'umore non è dei migliori, non potrebbe essere altrimenti dopo la vittoria del Napoli all'Alianz Stadium che ha permesso alla squadra di Sarri di portarsi a -1 dalla Juventus capolista.

"Tirate fuori i co*****i", questo il coro più gettonato, seguito dal celebre "fino alla fine". C'è stato anche un confronto tra Buffon, Marchisio e una delegazione di tifosi. Un colloquio pacifico utile per compattare l'ambiente in un momento così delicato. Sabato sera infatti la Vecchia Signora andrà a San Siro per sfidare l'Inter e non potrà permettersi passi falsi. Il giorno seguente il Napoli andrà in casa della Fiorentina.

Lo storico gruppo di ultras bianconeri, i Drughi, ha manifestato la sua vicinanza alla squadra con uno striscione che è stato affisso all'uscita del centro sportivo. Recitava: "Noi con la voce, voi con il cuore: vinciamolo!". L'oggetto, ovviamente, è lo Scudetto. Quello che al Napoli manca dal 1990 e che invece la Juventus vuole conquistare per la settima volta di fila.