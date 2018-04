Il club greco è stato escluso dalle Coppe Europee fino alla stagione 2020/21 inclusa.

9 ore fa

Una sanzione severissima. La Uefa ha usato il pugno duro con il Panathinaikos, club greco che non è riuscito a saldare entro il 1° marzo tutte le pendenze in essere e ha violato così i paletti imposti dal Fair Play Finanziario. Fino alla stagione 2020/21 gli ellenici non potranno partecipare alle coppe europee anche se dovessero raggiungere la qualificazione sul campo. Non solo, saranno costretti anche a pagare un'ammenda di 200mila euro.

Non solo il Panathinaikos. L'Organo di Controllo dell'Uefa ha sanzionato anche il Tirana, il Vojvodina (ai due club sono stati tolti i 215 mila euro di premio che si erano guadagnati con l'Europa League), l'Irtysh (gli sono stati tolti 440 mila euro e sono stati esclusi dalle competizioni europee; sanzione però rinviata per un periodo probatorio di tre anni) e il Sion (non potrà disputare competizione europee fino al 2019/20 e dovrà pagare un'ammenda di 235 mila euro).