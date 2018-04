Dopo lo spettacolo offerto da Liverpool e Roma, questa sera ci sarà la seconda semifinale. La sfida dell'Allianz Arena sarà trasmessa in chiaro su Canale 5.

un'ora fa

L'andata della prima semifinale di Champions League ha regalato lo spettacolo che ci si aspettava: Liverpool-Roma finita 5-2 è stata una partita ricca di gol e di emozioni e le due reti finali della squadra giallorossa lasciano aperto uno spiraglio per la qualificazione rendendo molto interessante la partita di ritorno in programma mercoledì 2 maggio.

Ma prima di conoscere chi arriverà in finale fra i Reds e i giallorossi, conosceremo il nome dell'altra squadra che staccherà il biglietto per Kiev. Questa sera infatti si gioca l'andata della seconda semifinale che vedrà sfidarsi il Bayern Monaco e i campioni in carica del Real Madrid, col ritorno fissato per martedì 1 maggio.

La partita di stasera, in programma all'Allianz Arena mette una contro l'altra le due grandi favorite per la vittoria finale e chiunque volesse seguire Bayern Monaco-Real Madrid avrà la possibilità di vederla in televisione e in chiaro.

Bayern Monaco-Real Madrid sarà trasmessa in chiaro

Champions League, dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid in tv e streaming

Esattamente come per Liverpool-Roma di ieri sera anche Bayern Monaco-Real Madrid infatti sarà trasmessa in diretta su Canale 5, calcio d'inizio previsto per le 20:45. Un'ottima occasione anche per i tifosi giallorossi per vedere le due squadre che sperano di affrontare a Kiev il prossimo 19 maggio.

Ovviamente, come tutte quante le partite della competizione europea più importante, anche la sfida di questa sera sarà visibile per tutti quanti gli abbonati alla piattaforma di Mediaset Premium, canali Premium Sport e Premium Sport HD.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la partita in televisione, rimane sempre l'opzione streaming. Bayern Monaco-Real Madrid infatti sarà visibile anche sul sito di Sportmediaset e su Premium Play tramite tablet, smartphone e pc.