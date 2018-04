Le parole del tecnico francese prima di Bayern Monaco-Real Madrid.

2 ore fa

La prima semifinale di Champions League ha visto il Liverpool vincere 5-2 ad Anfield contro la Roma. Stasera all'Allianz Arena toccherà a Bayern Monaco e Real Madrid sfidarsi nel primo round.

I Blancos sono arrivati a questo punto della competizione dopo aver eliminato la Juventus tra mille sofferenze. Al successo per 3-0 ottenuto a Torino ha infatto fatto seguito la sconfitta per 3-1 del Bernabeu in cui è risultato decisivo il rigore trasformato da Cristiano Ronaldo in pieno recupero.

Alla vigilia della gara Zinedine Zidane ha presentato così la partita contro la squadra di Heynckes:

Non ci sono favoriti, a questo punto della competizione parlare di favoriti è inutile. Non sarà sicuramente come un anno fa, ormai quelle partite sono il passato. Noi siamo pronti per fare una grande gara, non andremo lì a ca****i nei pantaloni. Saremo al 150%

🗞 #Zidane: ''Queremos jugar un buen partido, estamos preparados para eso y sabemos que vamos a tener que sufrir, pero así es el fútbol''.

Su Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos:

Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo sono molto importanti per noi, faranno una grande partita

Su Heynckes e James:

Massimo rispetto per lui, per la sua storia al Real Madrid e per quello che ha fatto e sta facendo al Bayern. Con lui la squadra ha svoltato. James avrei voluto che restasse, ma lui voleva giocare con continuità, lo capisco

Nessuna voglia di tornare su Real Madrid-Juventus e le polemiche che ne sono seguite: