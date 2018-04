Un'idea che gli frulla di testa da tempo. A 35 anni Antonio Cassano potrebbe tornare a giocare. Lo ha dichiarato lui stesso in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport:

Non mi considero ancora un ex calciatore, lo sono e lo sarò in eterno. Solo i pipponi possono ritenersi ex calciatori. Non so quando tornerò a giocare, ma quello che so è che voglio giocare per una questione di orgoglio personale, non mi frega nulla dei soldi. Ho perso 5 kg in un mese, sento di poter fare ancora la differenza. Voglio vincere una sfida con me stesso