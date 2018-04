La legge dell'ex. Mohamed Salah è stato implacabile, contro la "sua" Roma ha segnato una doppietta e confezionato due assist nella vittoria per 5-2 del Liverpool nella semifinale d'andata di Champions League.

Nel post partita il direttore sportivo dei giallorossi Monchi ha parlato proprio dell'egiziano, ceduto in estate ai Reds per 42 milioni di euro: oggi vale almeno il doppio.

C'è una spiegazione - ha detto Monchi a Onda Cero - alla cessione di Salah, l'ho venduto io e mi assumo ogni responsabilità. Ma siamo stati costretti a venderlo entro il 30 giugno dai vincoli imposti dalla Uefa che stava monitorando attentamente i nostri conti. Se non lo avessimo venduto, oggi non saremmo in semifinale. Siamo stati obbligati a cederlo anche perché lui voleva andarsene, non c'era altra soluzione. Quando sono arrivato era stata presentata un'offerta di 30 milioni per Salah, poi con i bonus siamo riusciti ad arrivare quasi a 50. Abbiamo ricavato il massimo. So che poi il mercato è impazzito con Neymar e Dembelé, complimenti al Liverpool per l'affare che ha fatto vista la stagione fantastica di Salah. Per noi non è una sorpresa, io lo avevo già affrontato col Siviglia quando era alla Fiorentina e ci aveva fatto soffrire