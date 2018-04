Nella nuova puntata di Backdoor Podcast, Andrea Bassani ci guida negli aneddoti di un anno di Eurocup e nella vittoria di David Blatt.

25 apr 2018 di Simone Mazzola

Come ogni mercoledì torna su FoxSports l'appuntamento fisso con Backdoor Podcast, che vi porta all'interno di una storia di basket con curiosità, aneddoti e racconti dietro le quinte.

In questa puntata rivivremo tutta la stagione di Eurocup con il media e marketing manager Andrea Bassani, che con la sua proverbiale disponibilità e passione racconta in tutte le sue sfaccettature un viaggio lungo un anno.

Si è partiti con la formula finalmente completa senza ammutinamenti per futili scontri con la Fiba e proprio un'italiana assente nella scorsa stagione come Reggio Emilia è andata a un passo dalla finale, fermata solo da Kuban arrivata imbattuta all'atto finale. A distruggerne i sogni ci ha pensato David Blatt in due partite incredibili e ricche di emozioni sia dentro che fuori dal campo. Un'annata di una coppa che ha sempre più somiglianze con la vecchia eurolega e lo spettacolo è assicurato.

In questa puntata raccontiamo tutto, ma proprio tutto sulla stagione: formule, basket giocato, mercati, espansione e il grande spettacolo fornito da squadre che starebbero tranquillamente tra le big di Eurolega, in attesa di sapere quale sarà il futuro delle stelle che hanno reso questa stagione unica.