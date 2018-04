MMA, UFC 226: ufficiale Holloway vs Ortega per il titolo pesi piuma

MMA, UFC FN 128: Kevin Lee supera Barboza in un match a senso unico

Il main event di UFC FN 128 ha visto trionfare l'ex sfidante al titolo dei pesi leggeri UFC Kevin Lee. Che prima di imporsi per TKO ha rischiato e non poco contro Edson Barboza. Lo statunitense ha incassato diversi colpi pesanti del brasiliano, uno su tutti: lo spinning heel kick che nel corso del terzo round gli ha fatto cedere le gambe e lo ha fatto a lungo barcollare. Poi Lee si è ripreso, ha messo a segno diversi colpi pesanti al volto di Barboza e ha portato a casa il successo quando l'arbitro ha richiesto l'intervento del medico.

Il fighter statunitense ha rischiato prima di vincere per TKO contro il brasiliano.

