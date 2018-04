Il tecnico croato prende il posto di Massimo Oddo e firma fino al 2019. La società friulana ha prima ricevuto i rifiuti di Stramaccioni, Reja e Delneri.

un'ora fa

Dopo i rifiuti di Andrea Stramaccioni, Edoardo Reja e Luigi Delneri, l'Udinese ha scelto Igor Tudor come nuovo allenatore. Esonerato quindi Massimo Oddo, che in mattinata ha ricevuto la notizia dal direttore generale Franco Collavino. Il tecnico pescarese lascia una squadra reduce da 10 sconfitte consecutive e in piena lotta per non retrocedere: i bianconeri occupano la 15esima posizione a quota 33 punti, appena 4 in più della SPAL terzultima.

A Tudor, che firma fino al 2019, il compito di condurre la squadra verso la salvezza e archiviare una stagione magra di soddisfazioni. L'ultima - breve - esperienza del croato su una panchina è quella con il Galatasaray, prima ha invece guidato Karabükspor, PAOK e Hajduk Spalato. Da giocatore il classe '78 ha vestito le maglie di Hajduk Spalato, Juventus, Siena e HNK Trogir.