L'ex difensore nerazzurro presenta il Derby d'Italia.

20 minuti fa

Marco Materazzi ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport e ha presentato il big match della 35esima giornata di Serie A tra Inter e Juventus, in programma sabato sera a San Siro.

I bianconeri sono reduci dalla sconfitta contro il Napoli che ha ridotto a 1 punti il distacco in classifica tra le due squadre, i nerazzurri arrivano al Derby d'Italia dopo il successo per 2-1 in casa del Chievo.

In una situazione simile, è inevitabile pensare al 5 maggio 2002, quando l'Inter perse 4-2 in casa della Lazio e vide sfumare lo Scudetto all'ultima giornata in favore della Juventus. Stavolta i nerazzurri potrebbero prendersi una sorta di vendetta facendo perdere il titolo agli eterni rivali.

L’Inter - ha detto Materazzi - non può farsi sfuggire un'opportunità simile: una vittoria significherebbe avvicinare il ritorno in Champions League e mettere i bastoni tra le ruote alla Juve. Se loro non riuscissero a vincere potrebbero essere sorpassati dal Napoli e quindi per i tifosi interisti sarebbe una goduria doppia. Non sarà facile ovviamente, loro saranno infuriati dopo la sconfitta di domenica, in queste situazioni sono ancor più pericolosi. Ma San Siro è casa nostra, a casa nostra la Juventus non deve vincere- Il 5 maggio? Un ricordo doloroso, il più doloroso che mi lega alla Juventus. Non giocavamo contro di loro ma è come se di fronte ci fossero stati loro

Su Juventus-Napoli:

Il Napoli ha meritato, ma sinceramente non credevo che la Juve potesse perdere. Il Napoli non ha tirato tanto e la Juve ha fatto poco, ora la Serie A è più aperta che mai. La Juve resta la favorita, ma le trasferte in casa di Inter e Roma sono pericolose

Infine sul celebre fallo di Iuliano su Ronaldo: