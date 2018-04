I titoli dei giornali si dividono fra l'andata della semifinale di Champions League fra Liverpool e Roma di questa sera e la lotta per lo Scudetto.

Il giorno tanto atteso da tutti quanti i tifosi della Roma è finalmente arrivato. Questa sera ad Anfield si giocherà la partita d'andata della prima semifinale di questa edizione della Champions League fra il Liverpool e i giallorossi.

Le due squadre sono arrivate a questo punto della competizione sconfiggendo due delle favorite per la vittoria del torneo come Manchester City e Barcellona e chi vincerà fra i Reds e la formazione allenata da Di Francesco incontrerà una fra Bayern Monaco e Real Madrid.

È proprio la semifinale che vede impegnata la Roma l'argomento che domina i titoli dei quotidiani sportivi della nostra rassegna stampa. Che lasciano anche molto spazio alla lotta per lo Scudetto fra Juventus e Napoli che domenica sembra arrivata ad una svolta decisiva.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Roma, All you need is gol"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi si concentra proprio sulla sfida fra Liverpool e Roma di questa sera. Di Francesco ritrova nella formazione titolare tutti i big lasciati fuori nella partita contro la SPAL di sabato pomeriggio.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport: "Roma riscrivi la storia"

Anche il Corriere dello Sport dedica il suo titolo principale a Liverpool-Roma di questa sera. La partita di ritorno della semifinale di Champions League si giocherà allo Stadio Olimpico fra 8 giorni, mercoledì 3 maggio.

La prima pagina del Corriere dello Sport

Tuttosport: "Buffon frusta la Juve"

Chiudiamo la rassegna stampa dei quotidiani sportivi italiani con Tuttosport. Il giornale torinese dà spazio alla lotta fra Juventus e Napoli per la vittoria in campionato, con la Juventus che nel prossimo week-end rischia il sorpasso da parte dei partenopei. Titoli anche per la Roma

La prima pagina di Tuttosport

L'Equipe: "Lille part en vrille"

L'apertura del quotidiano francese l'Equipe si concentra sulla burrascosa situazione del Lille. Il club è penultimo nella Ligue 1 ed è ad un passo dalla retrocessione: queste difficoltà stanno portando tensioni fra i giocatori e anche nella dirigenza.

La prima pagina dell'Equipe

As: "Benzema es la cuestión"

Il primo quotidiano spagnolo della nostra rassegna stampa è il madrileno As, che si proietta già alla partita d'andata della semifinale di Champions League fra Bayern Monaco e Real Madrid in programma mercoledì. Il dubbio di formazione è la presenza di Benzema.

La prima pagina di As

Sport: "¡Hay cantera!"

La prima pagina di Sport è dedicata al Barcellona Under-19 che ieri pomeriggio ha trionfato vincendo la Youth League 2018. I giovani talenti del club catalano hanno vinto nettamente la finale battendo per 3-0 il Chelsea.

La prima pagina di Sport

Mundo Deportivo: "Masia power"

Anche il Mundo Deportivo celebra la vittoria della formazione giovanile del Barcellona nella finale di Youth League contro il Chelsea. A firmare il 3-0 che ha regalato il trofeo ai blaugrana sono state la doppietta di Marques e la rete di Ruiz.

La prima pagina del Mundo Deportivo

Marca: "Capitán Europa"

Anche Marca presenta la partita fra Bayern Monaco e Real Madrid di mercoledì sera. Se la squadra di Zidane passasse il turno eliminando il club bavarese guadagnerebbe l'accesso alla sua terza finale di Champions League consecutiva.

La prima pagina di Marca

A Bola: "Mais perto du céu"

La prima pagina del quotidiano portoghese la Bola celebra la vittoria del Porto nel posticipo di ieri sera. I Dragoni hanno travolto il Vitória Setúbal per 5-1 e hanno riconquistato la vetta della classifica di SuperLiga che era momentaneamente occupata dal Benfica.