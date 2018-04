LIVE Liverpool-Roma 0-0

La diretta scritta della semifinale d'andata di Champions League.

59 minuti fa

25' - La Roma recupera palla e riparte con Under, il turco prova a mettersi in proprio e perde il possesso.

24' - Il Liverpool fa girare il pallone ma c'è poco movimento senza palla. La Roma non corre rischi.

22' - La Roma adesso sta facendo la partita: fischi di paura da parte di Anfield.

19' - Traversa di Kolarov! Papera di Karius che si fa bucare dal siluro del serbo e viene salvato dalla traversa.

18' - Wijnaldum entra al posto di Oxlade-Chamberlain, portato via in barella per un infortunio al ginocchio che sembra serio.

15' - Oxlade-Chamberlain a terra dopo un contrasto con Kolarov: l'inglese sembra non poter continuare.

14' - Roma pericolosa! Cross di Kolarov per Dzeko, Karius blocca la sfera in presa alta.

11' - De Rossi lancia lungo per Florenzi, troppo lungo il pallone per l'esterno giallorosso.

9' - Ritmi subito altissimi ad Anfield.

8' - Ci prova Oxlade-Chamberlain dalla distanza, il suo destro finisce tra le braccia di Alisson.

6' - Firmino! Occasione per il Liverpool! Salah pesca il brasiliano che parte sul filo del fuorigioco, entra in area e lascia partire un tiro-cross insidiosissimo che attraversa tutta l'area di rigore.

3' - Risponde il Liverpool. Palla per Salah sull'out di destra, l'egiziano rientra e calcia di sinistro senza impensierire Alisson.

2' - Subito Roma al tiro! Dzeko appoggia per Strootman che da fuori area calcia di sinistro. Karius blocca senza problemi.

1' - Partiti! Liverpool-Roma è cominciata: Reds in tenuta completamente rossa, Roma in completo da trasferta total white. Ad Anfield piove incessantemente.

PRIMO TEMPO

Ormai ci siamo, manca pochissimo al fischio d'inizio di Liverpool-Roma, semifinale d'andata di Champions League. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.

Liverpool (4-3-3):Karius; Alexander-Arnold, Van Djik, Lovren, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

Roma (3-4-2–1): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Strootman, De Rossi, Kolarov; Under, Nainggolan; Dzeko. All. Di Francesco.