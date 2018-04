Il portierone bianconero si è complimentato con i giocatori di Sarri e nello spogliatoio ha rimproverato i suoi per l'atteggiamento tenuto in campo: Benatia ha reagito.

2 ore fa

Il Napoli aveva appena fatto l'impresa all'Allianz Stadium, la rete di Koulibaly aveva deciso la sfida Scudetto e ridotto il vantaggio della Juventus in classifica da +4 a +1. In campo stava iniziando la festa degli azzurri quando Buffon ha avvicinato uno ad uno i giocatori di Sarri e si è complimentato con loro. "Gigi mi ha detto che abbiamo meritato la vittoria", dirà poi Lorenzo Insigne in conferenza.

Il portierone bianconero - racconta La Stampa - è poi sceso negli spogliatoi e ha alzato la voce, rimproverando i compagni per l'atteggiamento remissivo tenuto durante tutto il match. "Questa non è la Juventus!", sarebbero state le sue parole.

Una strigliata che non sarebbe stata accolta di buon grado da alcuni giocatori, in particolar modo da Benatia che probabilmente si è sentito chiamato in causa (è lui che si perde Koulibaly in occasione del gol). Il difensore ha risposto al capitano ed è nato un acceso botta e risposta tra i due. Ad Allegri spetterà il compito di gettare acqua sul fuoco e preparare i suoi al meglio in vista della sfida contro l'Inter di sabato prossimo.