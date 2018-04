Chelsea in finale di FA Cup: Giroud e Morata stendono il Southampton

FA Cup, parla Conte: "Felici per la finale. Lo United è favorito"

Il 33enne arbitro inglese avrà l'opportunità di mettersi alle spalle le polemiche che gli sono piovuote addosso dopo il quarto di ritorno di Champions League per il rigore assegnato ai Blancos nel finale per il fallo di Benatia su Vazquez. Un penalty che ha scatenato la furia di Buffon - espulso da Oliver - che nel post partita ha dichiarato: "L'arbitro ha un bidone dell'immondizia al posto del cuore, è stato un killer, un animale".

