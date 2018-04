Di Francesco: "La mia Roma può arrivare in finale di Champions League"

Champions League, Klopp mette in guardia Salah: "Sa cosa lo aspetta"

"In memoria delle vittime di Hillsborough" La visita dell' #ASRoma al memoriale presente ad Anfield 🌹🙏 pic.twitter.com/78SWXZTFnw

Un momento toccante. Prima che l'attenzione venga catalizzata dal prato verde di Anfield, dove Liverpool e Roma giocheranno la semifinale d'andata di Champions League, una delegazione giallorossa guidata dal capitano Daniele De Rossi ha reso omaggio alle 96 vittime della strage di Hillsborough. Il numero 16 ha deposto una corona di fiori per ricordare tutte quelle persone che 29 anni fa, il 15 aprile 1989, hanno perso tragicamente la vita in occasione della semifinale di FA Cup tra Liverpool e Nottingham Forest giocata sul campo neutro dell'Hillsborough Stadium di Sheffield.

