La partita d'andata delle semifinali di Champions League fra Liverpool e Roma ha regalato tantissime emozioni come era nelle attese. I Reds hanno avuto la meglio sui giallorossi ma le due reti finali della squadra di Di Francesco che fissano il risultato sul 5-2 lasciano qualche speranza ai capitolini, memori dell'impresa col Barcellona.

Nonostante il vistoso calo nel finale, Klopp però è decisamente soddisfatto della prestazione dei suoi in Liverpool-Roma.

I Reds hanno giocato una partita offensivamente meravigliosa e il tecnico riesce addirittura ad avere qualche rimpianto sullo score dei suoi.

Potevamo segnare molti più gol. So che è folle dirlo in una semifinale di Champions League, ma è così.

In ultimo l'ex allenatore del Borussia Dortmund ha polemizzato sul calcio di rigore trasformato da Perotti che ha fissato il risultato finale sul 5-2.

Dopo la partita ha parlato anche il centrocampista James Milner, autore del fallo di mano che ha regalato il rigore alla Roma. L'ex Manchester City spera che questo calo nel finale non porti a delle conseguenze negative nel ritorno.

Siamo contenti per il risultato ma non per i 2 gol. Spero che questo calo ci motivi in vista della partita di ritorno.