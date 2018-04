Di Francesco sceglie il turco in attacco per fare coppia con Nainggolan dietro a Dzeko: Schick va in panchina. Per Klopp tutto confermato.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

È la notte che tutti sognavano di giocare, la prima di una semifinale di Champions League da brividi. Ecco finalmente Liverpool-Roma, la super sfida di Anfield che vale una stagione.

Dubbi sciolti con le formazioni ufficiali. Di Francesco sceglie Under, Schick va solo in panchina. Per il resto ‘soliti’ uomini per il tecnico giallorosso, con ovviamente confermato il centrocampo e Nainggolan in posizione avanzata dietro a Dzeko.

Anche il Liverpool, in Champions League, si gioca una bella fetta di stagione. Nessuna novità per Klopp: fa paura il trio delle meraviglie lì davanti con Salah, Firmino e Mané. Proprio l’ex Roma, è il giocatore più pericoloso tra i Reds: per lui sarà una sfida speciale.

Champions League, le formazioni di Liverpool-Roma

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Van Djik, Lovren, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

Roma (3-4-2–1): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Strootman, De Rossi, Kolarov; Under, Nainggolan; Dzeko. All. Di Francesco.