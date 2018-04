La gara di andata della semifinale in programma martedì 24 aprile sarà visibile sia su pay tv che in chiaro su Canale 5.

34 minuti fa di Daniele Minuti

Inizia una settimana importante per le coppe europee e da sogno per tutti quanti i tifosi romanisti: martedì 24 aprile infatti si giocherà ad Anfield Road Liverpool-Roma, la partita di andata della prima semifinale di questa edizione della Champions League.

Al momento entrambe le squadre si trovano al terzo posto dei rispettivi campionati e fra domani e mercoledì 2 maggio si sfideranno per guadagnarsi l'accesso alla finale di Kiev in programma il prossimo 26 maggio.

La semifinale rappresenta già il secondo miglior risultato europeo della storia della Roma ma la squadra di Di Francesco e soprattutto i suoi tifosi non vogliono fermarsi qui. E i fan giallorossi che vorranno vedere Liverpool-Roma hanno diverse opzioni, sia in televisione che in streaming.

Liverpool-Roma sarà trasmessa su Canale 5

Champions League, dove vedere Liverpool-Roma

Come tutte quante le partite di questa edizione della Champions League, anche Liverpool-Roma sarà visibile per gli abbonati di Mediaset Premium sul canale Premium Sport HD, preceduta da un ampio prepartita. Questa stessa programmazione sarà disponibile anche sul servizio streaming Premium Play.

Ma per chi non fosse un abbonato della pay tv non c'è da disperarsi, dato che ancora una volta la partita della Roma in Champions League verrà anche trasmessa in chiaro su Canale 5, calcio d'inizio alle 20:45. Per permettere a tutti i tifosi giallorossi di seguire la propria squadra in attesa di riempire l'Olimpico nella partita di ritorno.