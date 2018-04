Calciomercato Juventus: ipotesi Anthony Martial

Per il club bianconero può riaprirsi in estate la pista che porta al'attaccante francese.

Potrebbe essere un vero e proprio ritorno di fiamma quello di Anthony Martial per la Juventus. L'attaccante francese del Manchester United, arrivato in Premier League dal Monaco nel 2015, ha segnato solo 11 gol in questa stagione ma sembrerebbe trovare sempre meno spazio nella squadra da quando ai Reds è atterrato il Alexis Sánchez, operazione quella del cileno costata circa 180 milioni di sterline.

Secondo quanto riportato dal Times, inoltre, José Mourinho non si opporrebbe ad una eventuale volontà del talento francese di lasciare l'Old Trafford a fine stagione. Il tecnico portoghese di recente ha ammesso che nella prossima finestra di calciomercato si punterà soprattutto sui calciatori già presenti in rosa, ma in ogni squadra, si sa, c'è sempre qualche calciatore che gioca di meno e che quindi cercherà di andarsene, lasciando intendere a qualche clamoroso addio.

La Juventus potrebbe mettere sul piatto una contropartita di sicuro gradimento per il portoghese, ossia Alex Sandro. Il solo cartellino del brasiliano, però, potrebbe non bastare, per cui andrebbe aggiunta una parte cash stimata tra i 15 e i 20 milioni. Il nome di Martial è stato accostato già tempo fa alla squadra di mister Allegri, ma di certo non sarà facile per Marotta e Paratici concludere questa operazione, vista anche la concorrenza. Sul francese, la cui valutazione si aggirerebbe intorno ai 65 milioni, infatti, non c'è solo il club torinese ma, stando ai rumors dall'Inghilterra, anche il Bayern Monaco ed il Barcellona sembrerebbero intenzionati ad investire sull'attaccante 22enne dei Reds nella prossima finestra di calciomercato. Una concorrenza non facile, quindi, per i bianconeri.

Calciomercato: i numeri di Anthony Martial

Dopo la sua ultima stagione in Ligue 1, quella del 2014/15 con la maglia dell'AS Monaco, dove ha messo a segno 9 reti in 35 presenze, Anthony Martial è approdato alla corte del Manchester United nell'estate 2015 alla cifra complessiva di 80 milioni. In tre stagioni ai Reds, fino ad oggi, Martial ha collezionato 84 presenze in Premier League e messo a segno 24 reti. Soltanto nella stagione in corso il francese ha totalizzato 28 presenze, di cui 11 da subentrato, e 9 gol e 5 assist.

Oltretutto alla sola età di 22 anni l'attaccante conta già 38 presenze in Europa, divise tra Champions League ed Europa League, e 6 reti. Il giovane talento classe 1995 ha già vinto in carriera una Coppa d'Inghilterra, una Coppa di Lega Inglese, e una Supercoppa d'Inghilterra con la maglia del Manchester United. Il titolo più prestigioso conquistato fino ad oggi è, però, sicuramente quello dell'Europa League, trofeo vinto nella scorsa stagione proprio con i Reds.