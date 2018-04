Appena 4 anni dopo aver vinto il Mondiale l'ex giallonero rischia di retrocedere ancora. Il BVB però non lo lascia solo.

di Elmar Bergonzini

Un crollo, sportivo e umano. Kevin Grosskreutz quattro anni fa è diventato campione del mondo con la Germania. In Brasile non ha giocato nemmeno un minuto ma faceva parte della rosa. Considerando che aveva 25 anni e che con il suo Borussia Dortmund aveva giocato la finale di Champions League del 2013 (vinta dal Bayern Monaco) e vinto due volte la Bundesliga (2011 e 2012), sembrava essere in rampa di lancio.

In realtà da quel momento è entrato in un tunnel dal quale non è più riuscito a uscire. Da sempre idolo dei tifosi (specie al Borussia Dortmund, dato che è un ex curvarolo), forse si è rilassato, si è convinto che non servisse spingere sull'acceleratore.

Messo alla porta dal Borussia Dortmund, ha provato a rilanciarsi all'estero lasciando la Bundesliga e andando al Galatasaray. In realtà però anche in Turchia è andata male. Sentiva nostalgia di casa ed è tornato in Germania. Senza avere però particolare fortuna.

Bundesliga, Grosskreutz ancora nei guai

Con lo Stoccarda Grosskreutz è infatti retrocesso dalla Bundesliga in seconda divisione. Anche lì veniva apprezzato dai tifosi, ma poi la situazione è degenerata. Il 3 marzo 2017 è stato licenziato dal club tedesco dopo che aveva portato alcuni minorenni del settore giovanile in una casa chiusa. La società non ha ovviamente gradito e lo ha mandato via. Passato al Darmstadt la situazione, stavolta non per colpa sua, non è di certo migliorata. A tre giornate dalla fine la squadra è al penultimo posto in classifica, a -4 dalla zona salvezza. Se il club dovesse retrocedere in terza serie il contratto di Grosskreutz verrebbe rescisso automaticamente.

Kevin Grosskreutz ai tempi del Borussia Dortmund

Il suo stipendio è infatti troppo alto per una squadra piccola come il Darmstadt, specie se relegata in terza serie. Passare da Rio ai campi di periferia in solo 4 anni, in un'età nella quale teoricamente Grosskreutz avrebbe dovuto maturare e imporsi. In suo aiuto arriva però il Borussia Dortmund. Il direttore sportivo dei gialloneri Zorc sarebbe pronto a riaccogliere Kevin a casa, ma solo temporaneamente:

Potrebbe allenarsi con la nostra seconda squadra per un tempo limitato, fino a quando non trova una soluzione definitiva

A quattro anni da Rio però Grosskreutz deve finalmente reagire e risalire la china. Perché dal 2014 in poi ha subito un vero e proprio crollo. Sportivo e umano.