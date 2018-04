Il portiere bianconero smentisce di aver avuto una discussione col difensore marocchino dopo la sconfitta contro il Napoli: "Un gossip palesemente inventato".

un'ora fa

Gigi Buffon non ci sta e smentisce la lite col compagno di squadra Medhi Benatia riportata da diversi quotidiani sportivi. Il portierone bianconero ha parlato ai microfoni di Juventus TV: "Parliamo di un gossip inventato di sana pianta, uno di quelli che circola dopo una sconfitta e riguarda una squadra come la nostra che sembra non avere punti deboli".

La notizia pubblicata da diverse testate parlava di un Buffon furioso dopo la sconfitta col Napoli. Il numero 1 avrebbe strigliato i suoi per l'atteggiamento remissivo dimostrato in campo e avrebbe suscitato la reazione rabbiosa di Benatia: "C'è il chiaro intento di destabilizzarci e distruggere le nostre certezze, il nostro gruppo".

Poi Buffon parla di Benatia: "Medhi (Benatia, ndr) è una persona splendida, un ragazzo rispettoso che ha dato tutto per la Juve ed è un esempio per come sa stare in gruppo". L'estremo difensore della Vecchia Signora si dice dispiaciuto di dover puntualizzare una cosa simile, ma è costretto a farlo per contrastare notizie "se non calunniose, quantomeno false". La sua volontà è quella di proteggere Benatia e il gruppo intero.

Buffon sulla lotta Scudetto: "Dilapidato il vantaggio, ora in campo con ferocia"

Buffon si è poi soffermato sulla corsa Scudetto che vede la Juventus prima a 85 punti a +1 sul Napoli quando mancano quattro giornate al termine del campionato:

Avevamo un vantaggio di cinque punti e lo abbiamo dilapidato, ma siamo sempre in testa. L'obiettivo è mantenere questo vantaggio, super minimo, fino al termine. Dopo un percorso così lungo è normale aver speso tante energie fisiche e mentali, ma ora è il momento di esprimere tutte le nostre potenzialità. Se non riusciremo a vincere vorrà dire che gli altri sono stati più bravi di noi.

