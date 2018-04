WRC, Rally di Argentina: Seb, vuoi ballare con me?

Il nostro Andrea Crugnola ci presenta il Rally di Argentina.

un'ora fa di Andrea Crugnola

Dopo la doppia presenza di Seb Loeb che ha movimentato un po' le acque senza però che il francese riuscisse a concludere una gara pulita, in Argentina si tornerà alla cosiddetta normalità. Quello che è sotto gli occhi di tutti è che quest'anno il pacchetto Ogier-MSport sarà molto difficile da battere e sorprendentemente dopo quattro eventi ha già preso il largo e mandato in crisi gli attesi rivali.

La seconda prova extra europea, in Argentina, è alle porte e sarà una gara difficile sotto tutti gli aspetti. Qui chi partirà per primo sarà molto svantaggiato perché la strada tarderà a pulirsi e solo con il passaggio dei piloti, come ogni anno, il tracciato andrà migliorando. Ma comunque si ballerà parecchio sulle sconnessioni e gli sterrati.

Le ultime edizioni sono state sempre condizionate dal mal tempo e dalla nebbia, perciò è chiaro che sarà anche il fattore atmosferico a giocare un ruolo importante per definire il livello di difficoltà dell’evento. Altro aspetto al quale tutti dovranno fare attenzione sarà la cura delle coperture, soprattutto cercando di stare attenti a non forare sui molti sassi appuntiti presenti sul tracciato. Citroen e Hyundai porteranno già in gara della nuove evoluzioni per provare a non perdere altro terreno rispetto al competitor leader, perciò siamo quasi certi che ci toccherà assistere a un per fortuna weekend di gara molto combattuto.