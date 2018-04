L'ennesima goleada subita dagli andalusi è costata un trofeo e potrebbe far saltare l'Aeroplanino. Il presidente Castro è preoccupato: "A breve valuteremo il da farsi".

Un'altra goleada subita, ma stavolta è costata un trofeo. Il Siviglia di Vincenzo Montella ha perso 5-0 la finale di Coppa del Re contro il Barcellona, le reti di Suarez (doppietta), Messi, Iniesta e Coutinho hanno sotterrato gli andalusi. Che di sconfitte così pesanti dall'arrivo dell'Aeroplanino ne hanno già subite: a iniziare dal derby casalingo perso 5-3 contro il Betis per proseguire con il 5-1 rimediato dall'Eibar, il 5-2 contro l'Atletico Madrid e il 4-0 contro il Celta.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la dirigenza del Siviglia è preoccupata e sta valutando attentamente la situazione di Montella, arrivato sulla panchina di rojiblancos lo scorso 28 dicembre. Da quel giorno di soddisfazioni ne sono arrivate poche, il miglior risultato è senz'altro il quarto di finale di Champions League raggiunto battendo il Manchester United di Mourinho.

Il presidente del club José Castro ha dichiarato:

C'è grandissima delusione, in questo momento è necessario mantenere la calma e i nervi saldi. Siamo costantemente in contatto con Montella, non possiamo nascondere la preoccupazione per i risultati ottenuti. Martedì ci sarà il consiglio d’amministrazione e valuteremo il da farsi

A cinque giornate dal termine del campionato il Siviglia è a secco di successi da 7 gare e occupa la settima posizione - che vale i preliminare di Europa League - a quota 48 punti, gli stessi del Getafe e 3 in meno del Villarreal sesto. La qualificazione in Europa è a serio rischio. E bisognerà cercare di raggiungerla in un clima infuocato: i tifosi hanno infatti duramente contestato la squadra e chiesto a gran voce l'esonero di Montella. Che in conferenza si è difeso così: