Le parole del folletto napoletano dopo il successo dello Stadium.

42 minuti fa

Non ha segnato, Lorenzo Insigne, ma è stato in assoluto tra i più positivi in campo nell'impresa del Napoli sul campo della Juventus. Una partita che i bianconeri avevano detto che avrebbero giocato come una finale e che hanno perso riaprendo di fatto la Serie A. Nel post partita il folletto napoletano ha infierito su questo particolare, facendo riferimento alle sette finali di Champions League che la Vecchia Signora ha perso:

Per loro era come una finale e hanno perso? Sono abituati...

Poi Insigne ha analizzato la gara: