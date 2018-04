I titoli di tutti i quotidiani sportivi di oggi sono dedicati all'impresa del Napoli, che ha battuto la Juventus ed ha accorciato in classifica sui bianconeri.

101 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

Il Napoli ha fatto l'impresa ed è uscito con i 3 punti dall'Allianz Stadium di Torino. La squadra di Sarri ha sconfitto la Juventus nello scontro diretto valido per la 34esima giornata del campionato ed ha accorciato le distanze in classifica dai bianconeri che ora sono distanti soltanto un punto.

La formazione campana ha giocato una grande partita in casa dei Campioni d'Italia in carica ed ha segnato il gol decisivo con un perentorio stacco di testa di Koulibaly che ha messo in porta la rete decisiva sugli sviluppi di un calcio d'angolo a soltanto un minuto dal 90esimo.

È ovviamente il risultato dell'Allianz Stadium a dominare le prime pagine dei quotidiani sportivi protagonisti della nostra rassegna stampa di oggi. Tutti i giornali infatti celebrano il Napoli che ora vede ad un passo il sogno Scudetto.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Napoli -1, è qui la testa!"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport esalta l'impresa del Napoli uscito vittorioso dallo Stadium. I partenopei hanno vinto il big match della 34esima giornata di campionato per 1-0 avvicinandosi alla testa della classifica.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport Scarica l'immagine

Corriere dello Sport: "KoulibaBUM!"

Anche il Corriere dello Sport celebra la grande vittoria del Napoli arrivata col gol di Koulibaly ad un minuto dalla fine. Ora la Juventus ha soltanto un punto di vantaggio sulla squadra allenata da Sarri a 4 giornate dalla fine.

La prima pagina del Corriere dello Sport Scarica l'immagine

Tuttosport: "Canta Napoli, piange la Juve"

L'ultimo giornale italiano della rassegna stampa è Tuttosport, che apre sulla pesante sconfitta della Juventus contro il Napoli. I bianconeri rischiano seriamente di interrompere la loro striscia di Scudetti consecutivi.

La prima pagina di Tuttosport Scarica l'immagine

L'Equipe: "C'est déjá l'été"

La prima pagina del quotidiano francese l'Equipe si concentra sul posticipo del campionato di Ligue 1, in cui il Paris Saint-Germain ha battuto in trasferta il Bordeaux grazie ad una rete firmata dall'argentino Lo Celso.

La prima pagina dell'Equipe Scarica l'immagine

As: parla Lewandowski

Incomincia la rassegna dei quotidiani spagnoli con il madrileno As, che si proietta sulla semifinale di Champions League fra il Real Madrid e il Bayern Monaco. Il giornale ha intervistato la punta dei bavaresi Robert Lewandowski.

La prima pagina di As Scarica l'immagine

Sport: "Intocable Valverde"

Il catalano Sport apre sul Barcellona, che dopo aver vinto la Coppa del Re si appresta a vincere anche il campionato spagnolo nel week-end. L'allenatore dei blaugrana Ernesto Valverde sarà confermato in panchina anche nella prossima stagione.

La prima pagina di Sport Scarica l'immagine

Mundo Deportivo: "¡Gracias!"

Sul Mundo Deportivo vengono esaltati Iniesta e Messi, che con la Coppa del Re conquistata contro il Siviglia hanno alzato ben 31 trofei con la maglia del Barcellona. E nel prossimo week-end potranno vincere anche l'ennesima Liga.

La prima pagina del Mundo Deportivo Scarica l'immagine

Marca celebra Nadal

Il titolo di Marca è su Rafael Nadal: il tennista spagnolo ieri ha conquistato per l'undicesima volta il Montecarlo Rolex Masters battendo Nishikori. Il nativo di Manacor ha vinto il 31esimo Masters 1000 della sua carriera.

La prima pagina di Marca Scarica l'immagine

A Bola: "Vício de ganar"

Chiudiamo la nostra rassegna stampa odierna con la prima pagina della Bola, che esalta la vittoria dello Sporting Lisbona in casa contro il Boavista. I biancoverdi restano attaccati al treno di testa occupato da Porto e Benfica.